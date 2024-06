Koster grijpt net naast bronzen medaille op 5000 meter bij EK

Maureen Koster heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Rome net naast de bronzen medaille gegrepen op de 5000 meter. De 31-jarige atlete uit Boskoop werd in het Stadio Olimpico vlak voor de finish ingehaald door de Spaanse Marta García, waardoor de ondankbare vierde plaats haar evenals twee jaar geleden op de EK in München ten deel viel. Ze liep wel een persoonlijk record van 14.44,46.

Koster liep vrijwel de hele wedstrijd alert op de derde plaats, maar tegen het einde had ze geen antwoord op een versnelling van de Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal. De Italiaanse Nadia Battocletti kon wel mee en de thuisloopster liet zich door het publiek opzwepen tot een felle eindsprint. Zij won het goud in 14.35,29. Grøvdal liep naar het zilver in 14.38,62.

Koster werd eerder deze week nog verwend met een zilveren medaille van de EK indoor uit 2015 in Praag. Daar eindigde ze negen jaar geleden als derde op de 3000 meter, maar de Russische winnares Jelena Korobkina bleek doping te hebben gebruikt. Dat kwam pas in september 2023 aan het licht. Behalve een dopingschorsing schrapte de Europese atletiekfederatie de Russin ook uit de uitslag. Koster schoof daardoor op naar de tweede plaats.