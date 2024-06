Laros uitgeschakeld in series 800 meter op EK, Clarke wel door

Niels Laros is er op de EK atletiek in Rome niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de 800 meter. Het 19-jarige hardlooptalent werd uitgeschakeld in de series. Laros eindigde als zesde in zijn heat in een tijd van 1.46,62.

De eerste drie van de vier series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. Voor vier atleten die buiten de top drie eindigden, telde de tijd en Laros behoorde niet tot dat groepje.

Ryan Clarke zat wel bij de gelukkigen die dankzij zijn tijd zaterdagavond mag terugkeren in het Stadio Olimpico voor de halve finales van de 800 meter. Hij profiteerde van een snelle serie, waarin de Franse winnaar Paul Anselmini 1.44,73 klokte. Clarke liep als zesde over de meet in 1.45,25.