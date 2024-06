Olympische testevenement openwaterzwemmers Seine geschrapt

Het olympische testevenement voor openwaterzwemmers op de Seine van komende maandag is geschrapt door de hevige regenval, melden de autoriteiten van Parijs. Het rioleringssysteem zou mogelijk de regenval niet aankunnen, wat zou kunnen leiden tot verhoogde vervuiling in de rivier.

Tijdens de Olympische Spelen, die op 26 juli beginnen, vinden de openingsceremonie, de triathlon en het openwaterzwemmen plaats in de Seine. Een repetitie voor de openingsceremonie in mei werd al uitgesteld tot 17 juni.

De kwaliteit van het water van de Seine is al langer een punt van zorg. In april beloofde de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, dat er schoon water is voor de Spelen. Ze opende twee maanden geleden een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moet ervoor zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt.

De Franse autoriteiten hebben inmiddels ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.