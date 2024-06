Roglic fietst Evenepoel in Critérium du Dauphiné uit leiderstrui

Primoz Roglic heeft in het Critérium du Dauphiné de leiding overgenomen van Remco Evenepoel. De Sloveense kopman van Bora-hansgrohe was de sterkste in de zesde rit, met een slotklim van 11 kilometer met aankomst op de top van Le Collet d’Allevard. De Italiaan Giulio Ciccone eindigde als tweede, voor de Rus Aleksandr Vlasov.

De Belg Evenepoel moest Roglic op 3 kilometer van de finish laten gaan en verspeelde zijn opgebouwde voorsprong van 33 seconden op Roglic.

Zaterdag staat de tweede van drie aankomsten bergop op het programma in het slotweekend van de Dauphiné. Vanuit Albertville vertrekken de renners voor een rit van 155,3 kilometer. De aankomst is bij het skistation Samoëns 1600, na een slotklim van 10 kilometer. De 76e editie van het Critérium du Dauphiné eindigt zondag op het Plateau des Glières.

Evenepoel moet 19 seconden zien goed te maken op Roglic.

De Deense uittredende winnaar Jonas Vingegaard stond na zijn crash van begin april in de Ronde van het Baskenland niet aan de start in het Critérium du Dauphiné.