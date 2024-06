Roland Garros-finaliste Paolini bereikt ook eindstrijd dubbelspel

Jasmine Paolini staat zaterdag in de enkelspelfinale van Roland Garros, maar bereikte vrijdag ook de eindstrijd in het dubbelspel. Samen met haar partner Sara Errani versloeg ze Marta Kostjoek en Elena Ruse in de halve finale: 1-6 6-4 6-1.

De 28-jarige Paolini, de huidige nummer 15 van de wereld, kan dit weekend dus twee hoofdprijzen pakken op het gravel in Parijs. Zaterdag is titelfavoriete Iga Swiatek de tegenstander in de enkelspelfinale. De dubbelfinale is zondag.

Tegen wie het Italiaanse duo zondag speelt, moet nog blijken. De andere halve finale is later op vrijdag en gaat tussen de Amerikaanse Coco Gauff en Katerina Siniakova uit Tsjechië en het Amerikaanse duo Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk.