Schilder en Van Klinken simpel door naar finale kogelstoten op EK

Jessica Schilder heeft zich bij haar eerste poging direct gekwalificeerd voor de finale van het kogelstoten op de EK atletiek in Rome. De titelverdedigster uit Volendam kwam in de kwalificaties tot een afstand van 18,36 meter, ruim voorbij de limiet van 18,00 meter. Ook Jorinde van Klinken was succesvol bij haar eerste stoot en plaatste zich met 18,13 eveneens voor de finale, die vrijdagavond op het programma staat in het Stadio Olimpico.

Schilder veroverde twee jaar geleden Europees goud met een Nederlands record van 20,24 meter. Van Klinken behaalde toen brons.