Schilder weer Europees kampioene kogelstoten, zilver Van Klinken

Jessica Schilder is erin geslaagd haar Europese titel kogelstoten te prolongeren. De 25-jarige atlete uit Volendam kwam in de finale in het Stadio Olimpico van Rome tot een afstand van 18,77 en daar kwam de concurrentie niet aan.

Jorinde van Klinken maakte het Nederlands succes compleet door het zilver te veroveren. Ze liet 18,67 meter noteren in de finale.

Schilder won twee jaar geleden in München als eerste Nederlandse atlete ooit goud bij het kogelstoten op de EK. Ze won dat jaar ook brons op de WK outdoor (Eugene) en indoor (Belgrado). Van Klinken viel op de EK in München in 2022 ook al in de prijzen bij het kogelstoten. De uit Assen afkomstige atlete behaalde toen brons.