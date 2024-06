Wielrenster Kopecky wint ook tweede etappe in Groot-Brittannië

Wielrenster Lotte Kopecky heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De Belgische wereldkampioene van SD Worx – Protime versloeg na een rit over ruim 140 kilometer met start en finish in Wrexham haar Britse medevluchtster Anna Henderson in de sprint.

De Nederlandse Lorena Wiebes, ploeggenote van Kopecky, won 20 seconden later de sprint van de achtervolgende groep. Kopecky had donderdag na een fotofinish ook al de eerste etappe gewonnen. De Belgische heeft in het algemeen klassement 17 seconden voorsprong op Henderson.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. Zaterdag staat er een relatief vlakke etappe over een kleine 107 kilometer met start en finish in Warrington op het programma.