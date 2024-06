WTA roept op tot meer vrouwentennis in avondsessies Roland Garros

De WTA, de organisatie voor het vrouwentennis, heeft Roland Garros opgeroepen om meer balans in zijn programma te brengen. De organisatie hoopt dat de speelsters meer wedstrijden op ‘prime time’ krijgen, nadat alle elf avondsessies dit jaar werden gevuld door mannen.

“De generatie en het talent waarvan we momenteel getuige zijn in de sport is ongelooflijk”, verklaarde de WTA. “Fans willen de opwinding en spanning van het vrouwentennis zien op de grootste podia en in ‘prime time’.

“Om de waarde van ons gecombineerde product verder te kunnen vergroten, is een uitgebalanceerd wedstrijdschema met zowel het beste in het mannen- als het vrouwentennis van cruciaal belang.”