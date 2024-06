Arévalo en Pavic winnen mannendubbelspel Roland Garros

Tennissers Marcelo Arévalo uit El Salvador en de Kroaat Mate Pavic hebben op Roland Garros het mannendubbelspeltoernooi gewonnen. Ze versloegen in de finale de Italianen Andrea Vavassori en Simone Bolelli met 7-5 6-3.

Voor Pavic (30) was het een bijzondere titel, want hij completeerde zijn zogenoemde ‘career grand slam’, winst van alle vier grote toernooien. In 2018 won hij de Australian Open, in 2020 de US Open en in 2021 was hij de beste op Wimbledon.

Arévalo (33) was in 2022 ook de beste op Roland Garros, toen aan de zijde van Jean-Julien Rojer.