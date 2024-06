Atlete Visser naar haar derde EK-finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft zich op de EK atletiek in Rome redelijk overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter horden. De tweevoudig Europees kampioene indoor (60 meter horden) eindigde in haar heat van de halve finales als tweede en die klassering betekende een rechtstreekse doorgang naar de eindstrijd. De finale is zaterdag om 22.08 uur.

Visser klokte 12,81 seconden en zag de Britse Cindy Sember de race winnen in 12,64. Het wordt de derde EK-finale voor de 29-jarige Visser. Ze eindigde zowel in Berlijn (2018) als München (2022) als vierde.

Maayke Tjin A-Lim wist niet door te dringen tot de finale. De 26-jarige atlete uit Hoorn eindigde in haar serie als vijfde in 13,08. Tjin A-Lim kan zich nu gaan richten op de Olympische Spelen in Parijs. Ze dook vorig jaar met een persoonlijke toptijd van 12,66 onder de olympische limiet.