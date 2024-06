Clarke niet naar finale 800 meter op EK atletiek in Rome

Ryan Clarke is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 800 meter op de EK atletiek in Rome. De 26-jarige atleet uit Castricum liep naar de zevende plaats in zijn heat van de halve finales en dat was niet voldoende, want een plek bij de eerste drie was vereist om de eindstrijd op zondagavond te bereiken.

Clarke klokte 1.46,00 en kwam daarmee niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 1.44,83, eind mei gelopen bij de Bislett Games in Oslo. De Nederlandse kampioen heeft met die tijd voldaan aan de olympische eis van de Atletiekunie voor Parijs, maar de internationale eis om een zekere deelname af te dwingen ligt op 1.44,70.