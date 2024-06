Dokter blijft vijfde ondanks beste speerworp ooit op zevenkamp

Sofie Dokter bezet bij de EK atletiek in Rome na zes onderdelen van de zevenkamp nog steeds de vijfde plaats. Ze verbeterde haar positie niet na het speerwerpen, ondanks een dik persoonlijk record van 47,17 meter. Het laatste onderdeel, later op zaterdag, is de 800 meter.

Een medaille lijkt uitgesloten voor de 21-jarige Groningse, gezien de achterstand in punten op de concurrenten in de tussenstand. Ze ligt wel op koers voor een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze kan zich in Rome voegen bij Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die al zijn geplaatst voor de Spelen. Dokter verraste dit voorjaar met een bronzen medaille op de vijfkamp bij de WK indoor in Glasgow.

Tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam leidt met nog één onderdeel te gaan en is op weg naar titelprolongatie. De Belgische maakt in Rome haar rentree op de meerkamp na een lange blessureperiode. Zij moet zich ook nog kwalificeren voor de Spelen in Parijs, maar gezien haar verrichtingen in Rome zal dat geen probleem zijn.