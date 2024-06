Dokter met persoonlijk record vijfde op de zevenkamp bij EK

Sofie Dokter is bij de EK atletiek in Rome op de vijfde plaats geëindigd op de zevenkamp. Ze noteerde een persoonlijk record van 6418 punten en is zo goed als zeker geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs.

Dokter stond ook al vijfde na het verspringen, het vijfde onderdeel. Ondanks een beste speerworp ooit van 47,17 meter en een sterke tijd van 2.14,63 op de afsluitende 800 meter, zat een medaille er niet in. De 21-jarige Groningse verraste dit voorjaar nog met een bronzen medaille op de vijfkamp bij de WK indoor in Glasgow.

Tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam prolongeerde haar Europese titel op de zevenkamp met 6848 punten. De Belgische maakte in Rome haar rentree op de meerkamp na een lange blessureperiode. Zij moet zich ook nog kwalificeren voor de Spelen in Parijs, maar gezien haar verrichtingen in Rome zal dat geen probleem zijn.