Favoriet Swiatek treft Italiaanse Paolini in finale Roland Garros

Iga Swiatek gaat zaterdag op voor haar derde Roland Garros-titel op rij en de vierde in totaal. De Poolse nummer 1 overleefde een wedstrijdpunt in de tweede ronde, maar gaf in de vier wedstrijden daarna maar veertien games weg in nog geen vijf uur tijd. Alleen de verrassende finaliste Jasmine Paolini uit Italië kan Swiatek nog afhouden van een vierde Coupe Suzanne-Lenglen.

Swiatek voelt zich al jaren thuis op de banen van Roland Garros en is de grote favoriet voor de titel. Met de 28-jarige Paolini treft ze een laatbloeier. In de kwartfinale was de nummer 15 van de wereld te sterk voor wereldtopper Elena Rybakina. De tienersensatie Mirra Andrejeva (17) was haar laatste prooi.

Mocht Paolini verrassend Swiatek verslaan in de finale, dan is ze de eerste Italiaanse sinds Francesca Schiavone in 2010 die de titel pakt in Parijs.

Swiatek leidt met 2-0 tegen Paolini in onderlinge ontmoetingen. De 23-jarige lijstaanvoerder won in 2022 op de US Open van de Italiaanse. Vier jaar daarvoor was ze bij een kleiner toernooi in Praag ook te sterk voor Paolini. In die twee wedstrijden pakte Paolini maar zes games in totaal.

De finale begint om 15.00 uur.