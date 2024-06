Favoriete Swiatek opnieuw de beste op Roland Garros

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft voor de derde keer op een rij Roland Garros op haar naam geschreven. Ze was in de eindstrijd veel te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-2 6-1. De finale duurde een uur en 8 minuten.

Paolini baarde opzien door bij 1-1 de eerste servicebreak te plaatsen, maar ze kon niet lang van haar voorsprong genieten. Swiatek won bij een 2-1-achterstand met een lovegame de servicegame van Paolini en won ook de negen daaropvolgende games.

Pas bij 6-2 5-0 deed Paolini weer wat terug. Toen ze met een forehand langs de lijn de nul van het scorebord had geslagen, kon ze een glimlach niet onderdrukken. Ze kreeg een daverend applaus van het publiek op het Court Philippe-Chatrier.

Swiatek domineerde het spel en toonde haar klasse vanaf de baseline. Ze zette Paolini onder druk door een hoog tempo te hanteren en stuurde de Italiaanse van hoek naar hoek. Swiatek wist 57 punten te winnen, Paolini won er 31.

Paolini was kwetsbaar op haar service en won slechts 39 procent van de punten op haar opslag. De Italiaanse, die het moet hebben van haar taaiheid en loopvermogen, had niet de power om de Poolse in verlegenheid te brengen. Alleen in de eerste drie games kon ze even meekomen met de beste speelster van dit moment.

Voor de 23 jaar oude Swiatek, vooraf de grote favoriete voor de eindzege, is het haar vijfde grandslamtitel. De mondiale nummer 1 was in 2020 ook de beste op Roland Garros en won in 2022 ook de US Open.

Swiatek stond op weg naar de titel maar één set af, in de tweede ronde tegen de Japanse Naomi Osaka. Ze overleefde in die partij een wedstrijdpunt. In 2021 verloor ze voor het laatst in Parijs, in de kwartfinales van de Griekse Maria Sakkari.

Paolini (28), de nummer 15 van de wereld, was de verrassing van het toernooi. Ze schakelde in de kwartfinales de Kazachse Elena Rybakina uit. Paolini stond nooit eerder in de finale op een grand slam.

De beste tennissers gaan zich nu voorbereiden op het grasseizoen, dat maandag van start gaat. Wimbledon begint op 1 juli.