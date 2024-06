Griekspoor en Van de Zandschulp mogelijk opponenten in 2e ronde

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, de twee beste tennissers van Nederland, nemen het mogelijk tegen elkaar op in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Griekspoor is de titelhouder op het Autotron.

De als zesde geplaatste Griekspoor neemt het in de eerste ronde op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic. Van de Zandschulp werd gekoppeld aan de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Tim van Rijthoven speelt in de openingsronde tegen een qualifier. Mocht hij de eerste ronde winnen, dan is de als eerste geplaatste Alex de Minaur zijn tegenstander. De Minaur is de nummer 11 van de wereld.

Van Rijthoven maakt zijn rentree in Rosmalen, na bijna anderhalf jaar afwezigheid door een reeks blessures. Hij won het toernooi twee jaar geleden.

Het hoofdtoernooi begint maandag.