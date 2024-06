Heiden komt op EK ten val in halve finales 110 meter horden

Mark Heiden en Timme Koster zijn uitgeschakeld in de halve finales van de 110 meter horden bij de EK atletiek in Rome. Heiden kwam vlak voor de meet ten val in zijn heat, Koster werd in zijn serie zesde in 13,72.

Van Heiden werd wat verwacht, omdat hij deze zomer zijn persoonlijk record op 13,35 zette. Hij haalde een kwart seconde van zijn oude toptijd af en mocht dankzij die tijd de series in Rome overslaan.

“Ik bleef haken met mijn voet achter de negende horde en raakte uit balans”, vertelde de 21-jarige Ridderkerker kort na zijn onfortuinlijke optreden. “Ik lag best lekker in de race, maar kon het niet meer corrigeren. Na de laatste horde ging ik op mijn snuit. Het is me vaker overkomen, maar als je zo’n fout maakt, is het klaar. Ik ga me nu oppeppen voor de komende wedstrijden. Ik heb in mijn hoofd dat ik de limiet voor de Olympische Spelen (13,27) kan halen.”