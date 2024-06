Ook geen medaille voor Visser in derde EK-finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft op de EK atletiek in Rome geen medaille kunnen bemachtigen op de 100 meter horden. De 29-jarige atlete liep in de finale in het Stadio Olimpico naar de vijfde plaats in een tijd van 12,72.

Het was de derde EK-finale op rij dat ze naast eremetaal greep. Visser stond ook in de finale van de 100 meter horden op de EK’s van Berlijn in 2018 en München in 2022. Beide keren greep ze naast een plak en werd ze vierde.

Het goud in Rome ging naar Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk, die 12,31 noteerde. De Zwitserse Ditaji Kambundji liep naar het zilver in 12,40. Het brons was voor de Poolse Pia Skrzyszowska in 12,42.