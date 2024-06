Osaka dinsdag in actie in Rosmalen, Van Rijthoven maandag al

Naomi Osaka komt dinsdag voor het eerst in actie op het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft de organisatie al gedeeld. Tim van Rijthoven, de kampioen van 2022, speelt maandag al.

De Japanse Osaka, die vanaf vrijdag aan het trainen is op het Autotron, neemt het dinsdag op tegen de Belgische Elise Mertens. Voor Osaka wordt het haar eerste wedstrijd ooit op Nederlandse bodem.

Van Rijthoven komt in de openingsronde in actie tegen een qualifier. Mogelijk wordt dat Robin Haase of Gijs Brouwer. Beiden bereikten de tweede en laatste kwalificatieronde.

Tallon Griekspoor, de titelhouder bij de mannen, maakt dinsdag zijn opwachting. Hij treft dan de Serviër Miomir Kecmanovic.