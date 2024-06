Swiatek in voetsporen Henin met derde titel op een rij in Parijs

Iga Swiatek is in de voetsporen getreden van Justine Henin. De Belgische was de laatste tennisster die Roland Garros drie keer op een rij wist te winnen. Henin won het grandslamtoernooi in Parijs in 2005, 2006 en 2007.

De inmiddels 42 jaar oude Henin was zeventien jaar geleden in de finale te sterk voor de Servische Ana Ivanovic. Ze won Roland Garros in totaal vier keer.

Bovendien is Swiatek de tweede speelster sinds de invoering van het proftennis die haar eerste vijf grandslamfinales allemaal heeft weten te winnen. Monica Seles slaagde daar van 1990 tot 1992 ook in.

De 23-jarige Swiatek was in de finale van Roland Garros met 6-2 6-1 veel te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini. In aanloop naar Roland Garros was ze ook al de beste op de prestigieuze toernooien van Madrid en Rome.