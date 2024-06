Swiatek kijkt terug op ‘emotioneel toernooi’ na waarmaken status

Iga Swiatek heeft twee bewogen weken achter de rug, zo zei ze in haar speech na de finale van Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld maakte haar favorietenstatus wederom waar.

“Het was een emotioneel toernooi voor me”, zei de vijfvoudig grandslamkampioene. “Ik lag er bijna uit in de tweede ronde en wil jullie bedanken voor de aanmoedigingen. Net als alle Poolse fans.” Swiatek moest in de tweede ronde een matchpoint wegwerken tegen de Japanse Naomi Osaka. Na afloop liet ze de tranen de vrije loop, zo was te zien op beelden op sociale media.

Swiatek heeft nu 21 duels op een rij gewonnen in Parijs. “Ik kan ieder jaar niet wachten om terug te komen”, zei ze. “Merci beaucoup.” Swiatek gaat zich nu richten op Wimbledon, waar ze nog nooit voorbij de kwartfinales kwam.

Jasmine Paolini uit Italië won maar drie games in de finale (6-2 6-1). “Ik heb er erg van genoten op deze baan. Gefeliciteerd Iga, om tegen jou te spelen is de taaiste uitdaging in de sport. Jij en je team verrichten geweldig werk.”

Laatbloeier Paolini was op een grand slam nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. “Ik ben hier een dag of vijftien geweest en het waren de mooiste dagen van mijn leven. En morgen heb ik ook nog de dubbelspelfinale. Vandaag was zwaar, maar ik ben toch trots op mezelf.”