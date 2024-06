‘Toernooibeesten’ Schilder en Van Klinken trots op goud en zilver

Jessica Schilder en Jorinde van Klinken waren oprecht verbaasd met hun gouden en zilveren medaille bij het kogelstoten op de EK atletiek in Rome. “Het waren niet de beste afstanden. Europees kampioene worden met 18,77 meter is nou niet om over naar huis te schrijven, maar ik ga niet klagen over twee keer goud op rij”, zei Schilder na afloop in de catacomben van het Stadio Olimpico.

“Het was een hele gekke wedstrijd”, vulde Van Klinken aan, die zilver won met 18,67. “Wij hadden nooit kunnen bedenken dat we één en twee zouden worden met deze matige afstanden. Het blijkt dat niemand echt in vorm is. Maar ik ben vooral ook heel trots. Het is heel bijzonder dat wij nu samen twee Europese kampioenschappen achter elkaar op het podium staan, terwijl daarvoor nooit een Nederlandse kogelstootster een medaille heeft gehaald. Wij zijn echte toernooibeesten en doen het als het erom gaat.”