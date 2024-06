Verstappen duldt Hamilton voor zich in derde vrije training

Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training van de Grote Prijs van Canada de tweede tijd genoteerd. Alleen Lewis Hamilton van Mercedes was sneller dan de leider in de WK-stand. De Brit was in zijn beste ronde 0,374 seconde sneller dan de Nederlander. De derde tijd was voor George Russell, de teamgenoot van Hamilton.

In de slotfase van de training raakte Verstappen de muur met de rechterkant van zijn auto. De wagen van de regerend wereldkampioen raakte niet zwaar beschadigd.

Vrijdag reed Verstappen tijdens de eerste oefensessie maar een paar rondjes vanwege de harde regen. In de tweede sessie zat een rokende auto hem dwars.

Later op zaterdag is nog de kwalificatie. De race is zondag om 20.00 uur.