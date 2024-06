Verstappen ziet Russell pole pakken in Canada ondanks zelfde tijd

Max Verstappen gaat tijdens de Grote Prijs van Canada vanaf P2 van start. Verstappen klokte dezelfde tijd als George Russell van Mercedes, die zijn tijd echter eerder noteerde en dus vanaf pole mag starten.

Verstappen kwam in zijn laatste ronde tot 1.12,000 en zette daarmee tot op de duizendsten van een seconde dezelfde tijd op het bord als de Brit, tot grote verbazing van iedereen in de paddock.

De derde tijd was voor Lando Norris van McLaren, die 0,021 moest toegeven op het tweetal. Ook zijn ploeggenoot Oscar Piastri was snel en start vanaf de vierde plek.

“Het is hoe het is. Over het algemeen was het een goede kwalificatie. P2 accepteer ik en dat maakt het spannend voor morgen. Het hele weekend was vooralsnog wat moeizaam, dus ik had ervoor getekend vooraf”, zei Verstappen na afloop op het circuit.

“Het wordt interessant zondag met de banden door de regen die komt en gaat. Hopelijk wordt het spannend, maar ik maak me niet zo druk over de regen.”

Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez stelde teleur in Montreal en bleef in Q1 steken. De Mexicaan noteerde de zestiende tijd. Ook tijdens de vorige grand prix, in Monaco, zat de kwalificatie er al na het eerste deel op voor Pérez.

Ferrari stelde teleur in de kwalificatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz bleven beiden steken in Q2. Leclerc werd elfde in de kwalificatie, Sainz twaalfde. Leclerc kwam 0,032 seconde tekort om naar Q3 te mogen, Sainz 0,069.

Twee weken geleden beleefde Ferrari nog een succesvol weekend. Leclerc was toen de beste in Monaco. De race is zondag om 20.00 uur.