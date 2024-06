Weer geen finale voor kogelslingeraar Comenentia

Denzel Comenentia is er op de EK atletiek in Rome niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het kogelslingeren. De 28-jarige Amsterdammer kwam in het snikhete Stadio Olimpico tot een afstand van 73,45 meter in de kwalificaties en daarmee zat hij niet bij de beste twaalf atleten die zondagavond de strijd om de medailles aangaan.

De Poolse titelverdediger Wojciech Nowicki kwam het verst met 79,00 meter.

Comenentia verbeterde eerder dit jaar bij wedstrijden in Los Angeles zijn Nederlands record tot 79,09 meter. Hij voldeed daarmee aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van Parijs.

Tot nog toe is de Nederlandse kogelslingeraar niet succesvol geweest op grote kampioenschappen. Hij haalde op voorgaande WK’s en EK’s atletiek geen enkele keer de finale.