Wielrenner Van Uden boekt tweede ritzege in ZLM Tour

Wielrenner Casper van Uden heeft zijn tweede ritzege in de ZLM Tour geboekt. De 22-jarige Nederlander van dsm-firmenich PostNL was in de vierde etappe over een kleine 197 kilometer met start en finish in Roosendaal de snelste in de sprint. Van Uden schreef donderdag ook al de tweede etappe op zijn naam.

De Belg Simon Dehairs en de Italiaan Giovanni Lonardi werden tweede en derde. De Belg Rune Herregodts gaat aan de leiding in het klassement.

“Het was een hectische dag vandaag met de wind, maar de jongens hebben het heel goed gedaan om mij vooraan te houden en daardoor heb ik geen split gemist”, liet Van Uden weten via zijn ploeg. “In de finale achtervolgden ze vol gas om de ontsnapping te pakken en gelukkig deden we dat, dus ik ben blij dat ik ze na hun harde werk gedurende de dag opnieuw een overwinning kon bezorgen.”

De ZLM Tour duurt tot en met zondag.