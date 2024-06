Wielrenster Van Dijk breekt enkel tijdens trainingskamp in Spanje

Wielrenster Ellen van Dijk heeft haar enkel gebroken tijdens een trainingskamp in Spanje. Ze verwacht binnen twee weken de training te kunnen hervatten.

“Ik baal natuurlijk ontzettend. Al mijn pijlen zijn gericht op de Spelen en dan is dit het laatste wat je wilt. Ik ben in goede handen bij de medische en technische staf van de KNWU en Lidl-Trek en we gaan samen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ik fit aan de start in Parijs verschijn”, aldus Van Dijk tegenover de wielerbond.

Van Dijk is inmiddels terug in Nederland en wordt naar verwachting komende week aan haar enkel geopereerd.

De Olympische Spelen beginnen op 26 juli.