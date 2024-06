Wielrenster Vos neemt met zege revanche in Catalonië

Wielrenster Marianne Vos heeft in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië revanche genomen voor haar nipte nederlaag in de sprint van vrijdag. De 37-jarige Nederlandse van Visma – Lease a Bike kwam na ruim 95 kilometer alleen aan op de slotklim in La Molina.

Haar land- en ploeggenote Riejanne Markus werd op 51 seconden tweede. In het algemeen klassement heeft Vos een minuut voorsprong op nummer 2 Markus.

Vos moest vrijdag de zege in de massasprint aan de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston laten. Ze was het zichtbaar niet eens met de winst van Wollaston en vond dat zij in de sprint van haar lijn afweek.

De Ronde van Catalonië voor vrouwen duurt tot en met zondag.