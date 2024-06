Wielrenster Wiebes verslaat Kool in sprint in Groot-Brittannië

Wielrenster Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx – Protime was na een kleine 107 kilometer met start en finish in Warrington oppermachtig in de sprint. Haar landgenote Charlotte Kool eindigde als tweede.

Klassementsleidster Lotte Kopecky, ploeggenote van Wiebes, trok de sprint aan voor de Nederlandse en werd zelf nog zevende. De Belgische, die de eerste twee etappes had gewonnen, heeft in het klassement een voorsprong van 17 seconden op de Britse Anna Henderson.

De Ronde van Groot-Brittannië wordt zondag afgesloten met een heuvelrit over ruim 99 kilometer tussen Manchester en Leigh.