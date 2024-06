Zeldzame EK-dubbel Van Klinken: zilver op kogel én discus

Jorinde van Klinken is erin geslaagd op de EK atletiek in Rome een tweede medaille te veroveren. De 24-jarige atlete won zilver bij het discuswerpen. Op vrijdag behaalde ze ook zilver bij het kogelstoten.

De Nederlandse atlete leverde een bijzondere prestatie. Het was 46 jaar geleden dat een atlete medailles won bij zowel het kogelstoten als discuswerpen. Dat was de Oost-Duitse Margitta Dröse op de EK van 1978 in Praag (brons op kogel en zilver op discus).

Van Klinken stond na de vijfde poging nog op brons met 64,47 meter, maar bij haar zesde en laatste worp kwam ze tot 65,99 meter. Ze ging over de 64,53 van de Portugese Liliana CÁ heen.

De Kroatische Sandra Perkovic-Elkasevic leverde ook een historische prestatie door voor de zevende keer de Europese titel te veroveren bij het discuswerpen. Ze noteerde een afstand van 67,04.

Van Klinken was twee jaar geleden op de EK in München ook al dicht bij de zeldzame dubbel. Ze won toen brons bij het kogelstoten en werd vierde met de discus. Vierde plaatsen bij het discuswerpen waren er ook voor haar op de WK’s van Boedapest (2023) en Eugene (2022), dus een medaille op haar favoriete onderdeel was meer dan gewenst. Van Klinken sprak na de finale van het kogelstoten de ambitie uit om ook een medaille te halen bij het discuswerpen, juist ook om de historische betekenis ervan.