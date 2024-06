Zelfverzekerde Van Klinken helpt onzekere Schilder aan goud

Jessica Schilder dankte na het behalen van haar tweede Europese titel kogelstoten landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver behaalde. “Jorinde heeft mij enorm geholpen”, zei de Volendamse kampioene na de finale in Stadio Olimpico van Rome. “Zij komt heel zelfverzekerd over en ik ben net een lulletje rozenwater, voel me klein. Door haar kreeg ik ook wat zelfvertrouwen en dat heeft wel gewerkt. Het was een goede samenwerking.”

Schilder en Van Klinken waren verbaasd over het goud en zilver, want met afstanden van 18,77 en 18,67 meter is een medaille normaal gesproken onhaalbaar. Schilder had wel een verklaring. “Iedereen is vermoeid, dat was wel te zien. Het is nog vroeg in het seizoen en iedereen is nog in zware training voor de Olympische Spelen. Bovendien hadden we in de ochtend al de kwalificaties gestoten en dat vraagt ook energie.”

Kortom, alle kogelstootsters waren in de finale “een beetje leeg”, zei Schilder. “Meestal is je laatste worp de verste, maar nu was het de eerste. Daar kon je al aan zien dat er vermoeidheid in zat. Voor mij was het een verschrikkelijke finale, want ik bleef tot de laatste ronde maar denken dat nog iemand over die afstand van mij zou gaan. Het duurde zo lang tot we bij die zesde poging zaten.”

Van Klinken meende bij de concurrentie te zien dat de overtuiging ontbrak. “Niemand had vooraf kunnen voorspellen dat we met deze afstanden goud en zilver zouden winnen. Het was wel duidelijk dat de vorm er nog niet was en dat iedereen zich daar ook van bewust was. In zo’n finale is het dan maar net wie er wel eentje goed raakt. Dat hebben Jessica en ik allebei niet gedaan, maar het was toch goed genoeg.”

Bij Schilder moest het besef van wat ze had gepresteerd nog even indalen. “Ik had deze tweede gouden medaille niet zien aankomen. Het besef zal de komende dagen wel komen. Eerst ga ik eens even lekker uit mijn dak en zaterdag ga ik Jorinde aanmoedigen in de finale van het discuswerpen.”

Van Klinken mikt op twee medailles deze EK. “Dat is mijn ambitie. Het is in 55 jaar niet gebeurd dat een vrouw bij het kogelstoten én discuswerpen een medaille won, dus het wordt tijd”, aldus de in Assen geboren atlete, die de afgelopen jaren vooral vertoefde in de Verenigde Staten. “Het is pittig, maar ik weet wat ik ervoor moet doen en ik heb ook het vertrouwen dat ik het kan. Ik geniet van deze toernooien. Wereldrecords verbreken in het discuswerpen en kogelstoten is heel moeilijk, dus ook om die reden zoek ik deze uitdaging.”