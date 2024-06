Alcaraz bedankt zijn ‘familie’ na onrustige aanloop met zorgen

Carlos Alcaraz heeft na het veroveren van de titel op Roland Garros zijn team bedankt voor de toewijding tijdens de onrustige aanloop. Hij noemde zijn team een grote familie.

“Jullie hebben geweldig werk geleverd de laatste maand, waarin we veel hebben geworsteld met die blessure”, zei de 21-jarige Alcaraz tijdens de prijzenceremonie, refererend aan de armblessure die hem parten speelde dit gravelseizoen.

“Rond het toernooi van Madrid waren er veel zorgen en hier in Parijs hebben we bewust niet te veel uren gemaakt op de trainingsbanen. Iedereen in mijn team geeft zijn hart om mij te verbeteren als speler. Ik noem jullie een team, maar het is eigenlijk een familie.”

Alcaraz richtte zich ook tot zijn ouders, die beiden op de tribune zaten. “Sinds ik 7 was, keek ik naar dit toernooi op televisie en nu heb ik de trofee zelf in handen. Ik ben jullie heel dankbaar.”

In de finale was Alcaraz in vijf sets te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, die nog wacht op zijn eerste grandslamtitel. “Ik weet wat je allemaal hebt meegemaakt en je hebt zo hard gewerkt elke dag”, zei de Spanjaard. “Je haalde hier een geweldig niveau. Ik ben er zeker van dat je nog de kans krijgt om grand slams te winnen.”