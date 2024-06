Alcaraz en Zverev mikken op eerste Roland Garros-titel

Tennissers Carlos Alcaraz en Alexander Zverev azen op hun eerste titel op Roland Garros. De nummers 3 en 4 van de wereld staan om 14.30 uur tegenover elkaar op het Court Philippe-Chatrier. Beiden staan voor het eerst in de finale in Parijs.

Het wordt de eerste Roland Garros-finale in twintig jaar zonder daarin Novak Djokovic, Rafael Nadal of Roger Federer. In 2004 stonden de Argentijnen Gastón Gaudio en Guillermo Coria tegenover elkaar.

Alcaraz was in de halve eindstrijd in vijf sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die vanaf maandag de nummer 1 van de wereld is. Zverev versloeg de Noor Casper Ruud in een viersetter.

Alcaraz (21) kan zijn derde grandslamtitel veroveren, na zijn eindzeges op de US Open in 2022 en Wimbledon in 2023. Zverev (27) was nog nooit de beste op een grand slam. In 2020 verloor hij de finale van de US Open.

Het wordt de tiende ontmoeting tussen de twee. Zverev leidt onderling met 5-4.