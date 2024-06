Alcaraz volgt voorbeeld van coach Ferrero, die Verkerk versloeg

Carlos Alcaraz heeft het voorbeeld gevolgd van zijn coach Juan Carlos Ferrero door Roland Garros te winnen. 21 jaar geleden was Ferrero in de finale te sterk voor Martin Verkerk. Alcaraz was een maand oud toen Ferrero de titel pakte in Parijs.

In 2003 was Ferrero veel te sterk voor Verkerk. Het werd toen 6-1 6-3 6-2 voor de Spanjaard, die nooit verder kwam dan die ene grandslamtitel. De 44-jarige Ferrero is al jaren de coach van de nummer 3 van de wereld.

Alcaraz is de eerste speler die zijn eerste drie grandslamtitels op drie verschillende ondergronden weet te veroveren. In 2022 won hij de US Open en vorig jaar Wimbledon.

Alcaraz was zondag in de finale in vijf sets te sterk voor Alexander Zverev. Van de twaalf vijfsetters wist hij er elf te winnen.