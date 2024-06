Alcaraz wint ten koste van Zverev voor eerste keer Roland Garros

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst Roland Garros gewonnen. De nummer 3 van de wereld won in de finale in vijf sets van de Duitser Alexander Zverev, de mondiale nummer 4: 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2. Het was pas de tweede keer sinds 2004 dat het uitdraaide op een vijfsetter in de finale.

Alcaraz maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een sterke forehand, waarna hij gestrekt op het gravel ging liggen. De eindstrijd duurde vier uur en negentien minuten.

Voor Alcaraz (21) is het zijn derde grandslamtitel. In 2022 was hij de beste op de US Open en vorig jaar schreef hij Wimbledon op zijn naam. Zverev wacht nog altijd op zijn eerste grandslamtitel. In 2020 verloor hij de finale van de US Open.

Zverev begon niet goed aan de wedstrijd en dat hij de finale inluidde met een dubbele fout was illustratief. Alcaraz wist direct een servicebreak te plaatsen, maar van die voorsprong kon hij maar kort genieten. In het restant van de set plaatste Alcaraz echter nog twee breaks.

In de tweede set had Zverev het betere van het spel en vanaf 2-2 won hij vier games op een rij. Alcaraz nam weer het initiatief in de derde set, maar vanaf een 5-2-voorsprong verloor hij zowaar liefst vijf games op een rij. De Spanjaard klaagde vervolgens bij de umpire over de kwaliteit van de baan.

Alcaraz toonde zich weerbaar en liep in de vierde set uit naar 4-0. Hij gaf het momentum niet meer uit handen en drukte door, mede doordat hij Zverev met tempowisselingen uit zijn spel wist te halen.

In de beslissende set leverde Zverev zijn servicegame bij 1-1 in door een reeks onnodige fouten. Een game later kwam hij op 0-40 op de opslag van Alcaraz, maar vier breakpoints waren niet aan hem besteed. Na een break op 4-2 was het verzet van de Duitser gebroken en Alcaraz maakte het eenvoudig af.

Alcaraz is de opvolger van Novak Djokovic, die zich dit jaar voor zijn kwartfinale tegen Casper Ruud terugtrok met een knieblessure. In aanloop naar het toernooi kampte Alcaraz, in de tweede ronde te sterk voor Jesper de Jong, echter nog met een armblessure en hij verscheen met de nodige twijfels aan de start. Hij ging echter steeds beter spelen naarmate het toernooi vorderde.

Het was de eerste Roland Garros-finale in twintig jaar zonder daarin Novak Djokovic, Rafael Nadal of Roger Federer. In 2004 stonden de Argentijnen Gastón Gaudio en Guillermo Coria tegenover elkaar.

De tennissers gaan zich nu voorbereiden op het grasseizoen. Wimbledon begint op 1 juli.