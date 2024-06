Bonevacia door naar finale 400 meter op EK atletiek in Rome

Liemarvin Bonevacia kan zich opmaken voor de finale van de 400 meter op de EK atletiek in Rome. De 35-jarige Nederlands recordhouder rende in zijn series van de halve finales naar de tweede plaats in 45,17, zijn beste tijd van dit seizoen. Die klassering betekende een rechtstreekse plek in de finale op maandagavond. De Belg Alexander Doom won de race in 44,87.

Bonevacia won in zijn lange carrière al eens Europees brons op de 400 meter outdoor. Dat was in 2016 op de EK in Amsterdam. Op de vorige EK in München in 2022 kwam hij in de finale als vierde over de streep.

In Rome genoot hij een aparte status. Dankzij zijn vorige beste seizoenstijd van 45,21 mocht hij de series overslaan. Op vrijdag scoorde de sprinter een bronzen medaille met de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd.