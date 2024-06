Italianen heersen op halve marathon in Rome, bijrol Nederlanders

Italiaanse atleten hebben op de EK atletiek in Rome de halve marathon gedomineerd. Yemaneberhan Crippa snelde naar het goud over een parcours langs tal van Romeinse trekpleisters en Pietro Riva rende naar het zilver in de wedstrijd die finishte in het Stadio Olimpico. De tijd van Crippa was 1.01.03, Riva kwam een seconde later over de finish. Het brons ging naar de Duitser Amanal Petros in 1.01.07.

De Nederlander Filmon Tesfu ging in de eerste helft brutaal mee in de kopgroep, maar haakte in het tweede deel af. De hardloper uit Den Helder eindigde als negentiende in 1.02.42.

De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal won het goud bij de vrouwen. Ze legde de halve marathon af in 1.08.09. Het was haar tweede medaille op deze EK. Grøvdal behaalde vrijdag zilver op de 5000 meter. De Noorse liep in de slotfase weg bij de Roemeense Joan Chelimo Melly, die in 1.08.55 als tweede binnenkwam in het stadion. De Britse Calli Hauger-Thackery behaalde in 1.08.58 het brons.

Anne Luijten speelde een bijrol. De Arnhemse atlete, die de EK beschouwde als een mooie opmaat naar de olympische marathon in Parijs, arriveerde als 33e in een tijd van 1.12.17. Jacelyn Gruppen werd 42e in 1.13.26.