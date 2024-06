Klaver overtuigend naar finale 400 meter op EK atletiek in Rome

Lieke Klaver heeft zich op de EK atletiek in Rome overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 25-jarige atlete won haar serie van de halve finales en verdiende daarmee rechtstreekse toegang tot de finale op maandag. Ze bleef met haar tijd van 50,57 wel ruim boven haar persoonlijk record van 49,81 seconden.

Klaver gaat maandag op jacht naar haar eerste individuele medaille in de buitenlucht. Afgelopen vrijdag won ze in Rome wel brons met de Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd.

Indoor veroverde de Enkhuizense dit voorjaar zilver op de 400 meter op de WK in Glasgow. Op de vorige EK, twee jaar geleden in München, werd ze zesde in de finale. Femke Bol, die in München Europees kampioene werd, doet in Rome niet mee op de 400 meter. Zij richt zich op de 400 meter horden.