Leclerc valt uit in GP Canada, Verstappen kan afstand nemen

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de Grote Prijs van Canada niet kunnen uitrijden. De nummer 2 van de WK-stand stopte met nog 28 van de 70 ronden te gaan, nadat hij op de negentiende plek al op een grote achterstand was gereden. De Monegask had onder meer pech met een langzame en bovendien slecht getimede pitstop.

Leclerc had voor de GP van Canada 31 punten achterstand op koploper Max Verstappen. De Ferrari-coureur was bij de vorige race, op eigen bodem, nog de beste in de GP van Monaco.

Eerder viel Williams-coureur Logan Sargeant al uit in Montreal door een uitglijder op de natte baan.

Richting het slot van de race gleden ook Carlos Sainz (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) van de natte baan, waardoor ze de strijd moesten staken. Williams-coureur Alexander Albon moest zijn auto ook aan de kant zetten nadat hij tegen de tollende auto van Sainz was aangekomen. Door deze incidenten kwam de safetycar voor de tweede keer de baan op.