Meerkampster Dokter straalt na puntenrecord en ticket voor Parijs

Sofie Dokter liet een stralende lach zien na de zevenkamp op de EK atletiek in Rome. Ze behaalde de vijfde plaats in een topveld, scoorde een persoonlijk record van 6418 punten en verdiende een vrijwel zeker ticket voor de Olympische Spelen. “Ik durf pas over Parijs te praten als het zwart-op-wit staat, maar het ziet er goed uit”, zei de 21-jarige Groningse.

Dokter stuntte dit voorjaar met een bronzen medaille op de WK indoor in Glasgow, in Rome was een plek op het podium iets te hoog gegrepen. “Ik was daar ook niet mee bezig. Een medaille had ik hier niet verwacht. In Glasgow had ik het geluk dat veel goede meerkampers niet meededen, maar hier was de bezetting veel sterker.”

Ze doelde onder meer op de Belgische tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam, die in Rome het goud veroverde. Ook erkende toppers als de Franse Auriana Lazrac-Khlass (zilver), de Belgische Noor Vidt (brons) en de Britse Katherina Johnson-Thompson deden mee. “Een persoonlijk puntenrecord op een kampioenschap was me niet eerder gelukt, dus dat was ook een opsteker. Het was van mijn kant een ‘steady’ meerkamp, met speerwerpen als uitschieter. De 100 meter horden en het hoogspringen hadden wat beter gekund, maar ik heb die onderdelen zeker niet verpest. Met die vijfde plek ben ik dik tevreden. Ik kan niets negatiefs bedenken.”

Anouk Vetter en Emma Oosterwegel ontbraken op de EK. De winnaressen van olympisch zilver en brons op de Spelen van Tokio kozen in hun voorbereiding op Parijs voor de zevenkamp in Götzis eind mei. “De EK zitten wat korter op de Spelen, maar ik heb genoeg tijd om te herstellen en weer verder te bouwen. Ik hoop daar weer iets beter te zijn.”