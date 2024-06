Spelen uit zicht voor volleyballers na verlies tegen Italië

Deelname aan de Olympische Spelen in Parijs verdwijnt voor de Nederlandse volleyballers uit zicht. In de laatste Nations League-wedstrijd van de voorlaatste speelweek in het Canadese Ottawa was de mondiale nummer 2 Italië veel te sterk: 25-18 25-15 25-21.

De mannen van Oranje lijken de negende plek op de wereldranglijst nodig te hebben om zich nog te plaatsen voor de Spelen. Door de nieuwe nederlaag – Frankrijk en Servië waren deze week ook al te sterk – blijft Nederland dertiende. Oranje won in Ottawa donderdag wel knap van nummer 10 Cuba.

Oranje kwam tegen Italië alleen op 3-2 en 4-3 in de tweede set op voorsprong. In de derde set kon de ploeg van bondscoach Roberto Piazza nog het langst mee, maar uiteindelijk bleken zijn landgenoten opnieuw te sterk. De Italianen stonden het initiatief nooit af.

Nederland speelt later deze maand in Manila in de laatste week van de Nations League nog tegen het hoger ingeschaalde Brazilië, Japan en Canada en het lager gerangschikte Iran. Daarna worden op basis van de wereldranglijst de laatste plekken voor de Spelen vergeven.