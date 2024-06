Tennissters Gauff en Siniakova winnen dubbelspel Roland Garros

Tennissters Coco Gauff en Katerina Siniakova hebben de finale van het dubbelspel op Roland Garros gewonnen. De Amerikaanse en de Tsjechische waren in twee sets te sterk voor Jasmine Paolini en Sara Errani uit Italië: 7-6 (5) 6-3.

Voor Paolini was het de tweede verloren finale in twee dagen tijd. De 28-jarige Italiaanse verloor zaterdag de eindstrijd in het enkelspel van Iga Swiatek (2-6 1-6). Voor het toernooi in Parijs had ze nog nooit in de finale van een grand slam gestaan.

“Het waren twee intense weken voor mij. Erg leuk, maar enorm emotioneel”, gaf Paolini na afloop toe. “Ik heb veel herinneringen gemaakt en ik kan niet wachten om hier terug te keren.”

Siniakova won het dubbelspel in Parijs eerder in 2018 en 2021. In totaal heeft ze nu acht gewonnen grand slams achter haar naam staan. Voor Gauff was het de eerste eindzege in het dubbelspel. Ze veroverde vorig jaar wel de titel in het enkelspel op de US Open.

Gauff speelde in Parijs met Siniakova, nadat haar vaste partner Jessica Pegula zich had teruggetrokken. “Bedankt Katerina dat je met mij hebt gespeeld, we hebben het pas twee dagen voor de start van het toernooi besloten”, verklaarde Gauff. “Het was erg ‘last minute’. Ik was niet van plan om te dubbelen, dus bedankt dat je mij hebt gevraagd.”

In de finale in Parijs verloren beide duo’s twee keer hun opslag in de eerste set, waarna Siniakova en Gauff de tiebreak wonnen. In de tweede set wisselden de speelsters eveneens breaks uit, voordat Siniakova en Gauff definitief het verschil maakten met een derde break in de achtste game.