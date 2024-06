Tesfu is lasser van beroep, maar blijkt op EK echte hardloper

Filmon Tesfu was best tevreden met zijn negentiende plaats op de halve marathon bij de EK atletiek in Rome. “Op de EK veldlopen in december werd ik nog 63e, dus ik heb een grote stap gemaakt”, zei de 30-jarige atleet, die pas vijf jaar serieus aan hardlopen doet en van beroep lasser is.

“Ik nam wel een risico door de eerste kilometers met de kopgroep mee te gaan. Die jongens vooraan kunnen onder het uur lopen en mijn beste tijd is twee minuten langzamer, dus dat is een groot verschil. Ik moest op een gegeven moment ook langzamer gaan lopen, maar tegen het einde heb ik weer een paar jongens kunnen inhalen”, vertelde hij na de race, die hij eindigde in 1.02.42, 1 minuut en 39 seconden later dan de Italiaanse winnaar Yemaneberhan Crippa.

De uit Eritrea afkomstige Tesfu is ervan overtuigd dat hij de komende jaren nog veel sneller gaat lopen. Hij wil zich ook gaan toeleggen op de marathon. “Ik ben goed op de weg, daar loop ik beter dan op de baan. Ik zou ook graag wat meer tijd aan het hardlopen besteden, want de combinatie met mijn werk als lasser is lastig. Ik zoek eigenlijk een sponsor.”

Hij vond de halve marathon op de EK in Rome een mooie ervaring. “Er stond in de stad veel publiek, dus ik kon niet zo heel veel zien van die monumenten. Ik was ook meer met de race bezig. Maar ik hou wel van zo’n stad met historische gebouwen. Mooier dan Den Helder, waar het altijd waait.”