Van Klinken: zilver met kogel én discus na 46 jaar is onwerkelijk

Jorinde van Klinken glunderde van geluk en trots na het behalen van de zilveren medaille bij het discuswerpen op de EK atletiek in Rome. Op vrijdag had ze ook al zilver veroverd bij het kogelstoten. Ze is de eerste atlete na de voormalige Oost-Duitse Margitta Dröse in 1978 die op een EK atletiek medailles heeft gewonnen met de kogel én de discus.

“Twee medailles is echt ultiem”, zei de 24-jarige Van Klinken na de finale, waarin ze in haar laatste poging tot 65,99 kwam. Alleen de Kroatische Sandra Perkovic wierp de discus verder. “Sinds het moment dat mensen tegen mij zeiden dat ik voor één onderdeel in de atletiek moest kiezen en dat is zeker zeven jaar geleden, heb ik in mijn hoofd geprent dat ik medailles wil op beide onderdelen. Het is nog onwerkelijk omdat het zo lang geleden is dat dit ook is gepresteerd. Ik had van Margitta Dröse nooit gehoord, maar ik besef dat ik nu een voorbeeld kan zijn voor andere atleten die ook de twee onderdelen willen doen.”

Van Klinken plaatste in haar euforie zelfs nog een kritische kanttekening. “Het is nog altijd vrij standaard in de atletiek dat je voor één onderdeel kiest op een bepaald moment. Ik zie dat anders. In de basis ben ik een atlete die alle onderdelen van de sport waardeert. Verspringen vind ik eigenlijk het leukst om te doen, maar daar ben ik nu wat te zwaar voor.”