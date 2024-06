Max Verstappen heeft dankzij de zege in de incidentrijke Grote Prijs van Canada de leiding in de WK-stand een stuk steviger in handen gekregen. Charles Leclerc, de nummer 2 van het klassement, viel ongeveer halverwege de race uit nadat hij al tegen een flinke achterstand was aangelopen. Voor Verstappen is het zijn derde zege op een rij in Montreal. Lando Norris van McLaren werd tweede.

Verstappen stijgt door de zege naar 194 punten, Leclerc blijft op 138.