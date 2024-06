Vijfvoudig olympisch kampioene Thompson-Herah loopt blessure op

Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah heeft een blessure opgelopen bij een atletiekwedstrijd in New York. De 31-jarige Jamaicaanse sprintkoningin kwam als laatste over de meet en moest naderhand van de baan worden gedragen.

De blessure komt voor regerend olympisch kampioene Thompson-Herah bijzonder ongelegen, zo vlak voor de start van de Spelen in Parijs. De sprintster verdedigt er normaal gesproken haar titels op de 100 en 200 meter. Hoe lang ze uit de roulatie is, is voorlopig niet bekend.

Thompson-Herah is de op een na snelste vrouw ooit op de 100 meter (10,54 in Eugene in 2021). De Jamaicaanse veroverde op de Spelen in Rio (2016) en Tokio (2021) goud op zowel de 100 als 200 meter. In Tokio pakte ze met de Jamaicaanse ploeg ook de olympische titel op de 4×100 meter.

De Spelen beginnen op vrijdag 26 juli.