Wielrenner Kuss slaat laatste rit Dauphiné over

Wielrenner Sepp Kuss gaat zondag niet meer van start in de achtste en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné. Zijn ploeg Visma – Lease a Bike meldt dat het beter is dat de Amerikaan enige rust neemt in aanloop naar de Tour de France.

Kuss was de afgelopen dagen niet in beste doen in de Franse rittenkoers. De laatste winnaar van de Vuelta kon zijn ploeggenoot Matteo Jorgenson zaterdag ook niet bijstaan in een zware bergetappe. Jorgenson staat tweede in het algemeen klassement van het Critérium du Dauphiné. Hij heeft ruim een minuut achterstand op Primoz Roglic.

De achtste etappe is 160 kilometer lang en eindigt met een zware klim naar het Plateau des Glières.