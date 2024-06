Wielrenner Lampaert eerste leider in Zwitserland na zege proloog

Wielrenner Yves Lampaert is de eerste leider in de Ronde van Zwitserland. De 33-jarige Belg van Soudal Quick-Step won in Liechtenstein een korte proloog van 4,8 kilometer.

Lampaert zette al vroeg een tijd van 5.05 minuten op de klok. De Zwitser Stefan Bissegger was drie seconden langzamer, de Engelsman Ethan Hayter eindigde op vier seconden.

Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de elfde plaats, Bauke Mollema werd dertiende. Beide renners eindigden op elf seconden van Lampaert, maar Kelderman was een fractie sneller bij de streep dan Mollema.

Lampaert klokte al vroeg de beste tijd. De winnaar van de openingstijdrit van de Tour de France van 2022 zag daarna achtereenvolgens Hayter en Bissegger net tekort komen. In het tweede deel van de proloog kwam niemand meer in de buurt.

De Ronde van Zwitserland kreeg vorig jaar een zwarte rand na het overlijden van Gino Mäder. De Zwitserse renner overleed op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een valpartij in de vijfde etappe. Zijn toenmalige ploeg, Bahrain Victorious, bracht zondag voor aanvang van de proloog een eerbetoon aan Mäder.

De Deen Mattias Skjelmose won de laatste editie van rittenkoers. De Ronde van Zwitserland wordt volgende week zondag afgesloten met een tijdrit over een kleine 16 kilometer.