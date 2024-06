Wielrenner Roglic houdt net genoeg over voor eindzege Dauphiné

Wielrenner Carlos Rodríguez heeft de slotetappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 23-jarige Spanjaard van Ineos Grenadiers kwam na de zware bergrit over ruim 160 kilometer als eerste boven op het Plateau des Glières. De Sloveen Primoz Roglic behield ternauwernood zijn leidende positie in het klassement, nadat hij op de laatste klim had moeten lossen.

De Amerikaan Matteo Jorgenson werd tweede in de etappe en kwam uiteindelijk 8 seconden tekort om Roglic uit de leiderstrui te rijden. De Canadees Derek Gee eindigde als derde in de rit en het klassement.